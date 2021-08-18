İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 18 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 18 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

18 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Boğazköy İstiklal Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Anadolu Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2021 16:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Yedikule Mah,Silivrikapı Mah,Sümbül Efendi Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2021 12:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2021 17:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah,Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,İsmetpaşa Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,Eski Habipler Mah,Esentepe Mah,Cebeci Mah,Malkoçoğlu Mah,Habipler Mah,Gazi Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2021 16:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 18 AĞUSTOS