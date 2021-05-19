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Son dakika: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa yakasında yaşayan vatandaşlar arıza, bakım ve onarım nedeniyle kesinti yaşanacak ilçeleri araştırıyor. 19 Mayıs Çarşamba İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 19 Mayıs İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

Son dakika: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU!

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 19 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 19 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

19 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kamer Hatun Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:19.05.2021 08:40
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Çırçır Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:19.05.2021 09:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Kısırkaya Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:19.05.2021 09:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Hasanpaşa Mah,Abdurrahman Gazi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:19.05.2021 08:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 19 MAYIS 2021

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