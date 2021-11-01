İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 1 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 1 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

1 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah,Düğmeciler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Velibaba Mah,Fevziçakmak Mah,Dumlupınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Akfırat Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Tepeören Terfi Merkezinde Ayedaş Kaynaklı Elektrik Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

1 KASIM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)