İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 1 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 1 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi
1 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Topçular Mah,Düğmeciler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.11.2021 09:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.11.2021 09:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Velibaba Mah,Fevziçakmak Mah,Dumlupınar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.11.2021 09:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|01.11.2021 09:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tepeören Mah,Akfırat Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Enerji Kesintisi
|Açıklama
|:
|Tepeören Terfi Merkezinde Ayedaş Kaynaklı Elektrik Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|01.11.2021 09:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
1 KASIM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) November 1, 2021
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