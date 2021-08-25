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Son dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ güncel su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu Yakasında ve Avrupa Yakasında yaşanacak güncel su kesintileri merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul'da 25 Ağustos Çarşamba günü meydana gelecek planlı su kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 5 ilçede arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. İşte 25 Ağustos İstanbul su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ güncel su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 25 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 25 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

25 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Birlik Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2021 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Odayeri Mah,Mithatpaşa Mah,İhsaniye Mah,Çiftalan Mah,Mimar Sinan Mah,Ağaçlı Mah,Akpınar Mah,Işıklar Mah,Göktürk Merkez Mah
Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Kağıthane - Göktürk - 3. Havalimanı 1000Mm İsale Hattında Zorunlu Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 24.08.2021 21:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Kağıthane - Göktürk - 3. Havalimanı 1000Mm İsale Hattında Zorunlu Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 24.08.2021 21:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah,Gülensu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2021 04:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2021 08:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 25 AĞUSTOS

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