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Son Dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 16 Temmuz Cuma günü arıza, bakım ve onarım sebebiyle meydana gelecek su kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte 16 Temmuz İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son Dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 16 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 16 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

16 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.07.2021 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.07.2021 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Birlik Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.07.2021 08:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Zeyrek Mah,Ali Kuşçu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.07.2021 09:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.07.2021 08:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 16 TEMMUZ

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