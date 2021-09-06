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Son dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU

İstanbul'da 6 Eylül Pazartesi günü meydana gelecek su kesintileri vatandaşın gündeminde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 6 Eylül'de İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında 5 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan ilçeler neler? İşte 6 Eylül İstanbul su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 6 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 6 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

6 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 06.09.2021 12:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Ağaçlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.09.2021 16:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Telsizler Mah,Harmantepe Mah,Gültepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.09.2021 17:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah,Girne Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 06.09.2021 14:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Değirmenköy Fevzipaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.09.2021 15:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 6 EYLÜL

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