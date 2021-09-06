İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 6 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 6 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi
6 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hadımköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Yenilemesi
|Başlama Tarihi
|:
|06.09.2021 12:08
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ağaçlı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.09.2021 16:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Telsizler Mah,Harmantepe Mah,Gültepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.09.2021 17:21
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zümrütevler Mah,Girne Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|06.09.2021 14:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Değirmenköy Fevzipaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.09.2021 15:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 6 EYLÜL
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