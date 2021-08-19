İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 19 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 19 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

19 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Çilingir Mah,Haraççı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 19.08.2021 09:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.08.2021 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Avcılar Terfi Pompa Arızası Sebebiyle Hat Basıncı Düşüklüğünden Dolayı Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 19.08.2021 09:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.08.2021 09:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Safa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.08.2021 09:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Nuripaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.08.2021 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.08.2021 09:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Selami Ali Mah,Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.08.2021 10:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.