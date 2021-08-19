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Son Dakika: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ'den açıklama: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyurularla 19 Ağustos Perşembe günü su kesintisi meydana gelecek ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. 19 Ağustos 2021 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte 19 Ağustos İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son Dakika: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ'den açıklama: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 19 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 19 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

19 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Çilingir Mah,Haraççı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 19.08.2021 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.08.2021 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Avcılar Terfi Pompa Arızası Sebebiyle Hat Basıncı Düşüklüğünden Dolayı Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 19.08.2021 09:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.08.2021 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Safa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.08.2021 09:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.08.2021 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.08.2021 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Selami Ali Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.08.2021 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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