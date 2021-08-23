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Son dakika: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Ağustos 2021 İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul'da 23 Ağustos Pazartesi günü meydana gelecek planlı su kesintileri belli oldu. Vatandaşlar '23 Ağustos İstanbul'da arıza, bakım ve onarım nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeler neler?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 23 Ağustos İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 23 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 23 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

23 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Tayakadın Mah,Adnan Menderes Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2021 09:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2021 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2021 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2021 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Site Mah,Armağan Evler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2021 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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