İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İstanbul'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Buna göre Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin yapılamadığı kaydedildi
Giriş: 22.12.2023 - 14:09 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:16
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin ikinci duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir