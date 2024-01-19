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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

        İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

        İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. BUDO'nun 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 07:47 Güncelleme: 19.01.2024 - 08:01
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        Deniz seferlerine 'hava' iptali
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        İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

        Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

        Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Adalar ile Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

        BUDO SEFERLERİNE ENGEL

        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 07.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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