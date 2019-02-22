İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Ankesörlü telefonları üzerinden FETÖ’nün sivil imamlarıyla irtibat kuran 295 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi. Gece 01.00 sıralarında başlayan operasyonda çok sayıda FETÖ üyesi subay gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü, ‘ankesörlü telefon’ soruşturmasında, FETÖ üyesi subayların sivil imamlarla görüştükleri belirlenmişti.



295 MUVAZZAF SUBAY HAKKINDA GÖZALTI KARARI



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece 01.00’de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



GÖZALTI LİSTESİNDE ALBAY VE YARBAY’DA VAR



Haklarında gözaltı kararı bulunanlar arasında, 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı olmak üzere toplam 295 muvazzaf askeri personel bulunuyor.