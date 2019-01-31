İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sarıyer'de yaptığı operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı" dedi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter'dan İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Yerlikaya, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin yaptığı operasyonda bir tırda 500 kg uyuşturucu Skunk maddesi yakalanmış; 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Jandarma mensuplarımızı canıgönülden kutluyorum.İstanbul'da uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sarıyer'de yaptığı operasyonda 850 kg eroin yakalanmış, iki şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Emniyet mensuplarımızı canıgönülden kutluyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

— Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) January 31, 2019