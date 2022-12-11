İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle, bazı şehir hatları seferleri iptal oldu.

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da lodos etkisini göstermeye başladı. Lodos nedeniyle bazı şehir hatları seferleri iptal oldu.