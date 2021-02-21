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HaberlerGündem3. SayfaPURO... Son dakika: İstanbul'da 80 bin paket kaçak puro ele geçirildi!
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Son dakika haberler... İstanbul'da 80 bin paket kaçak puro ele geçirildi!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 80 bin paket kaçak puro ele geçirildi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı

PURO... Son dakika: İstanbul'da 80 bin paket kaçak puro ele geçirildi!
İstanbul'da dev kaçak puro operasyonu!
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AA

Yasa dışı yollardan ülkeye puro sokulduğu ve bunların başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yaygın olarak bulunan zincir büfelerde piyasaya sürüldüğü bilgisini alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre ekipler, yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takiple şüphelileri ve adreslerini belirledi. Takip sonunda kaçak ürünlerin Başakşehir'de bir depoda olduğunu ve dağıtıma çıkarılacağını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok tercih edilen bir markaya ait, çeşitli aromalarla zenginleştirilmiş versiyonları bulunan, piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 80 bin paket kaçak puro ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A. tutuklanırken, M.A. adlı şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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