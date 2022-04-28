Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika: İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama
ABONE OL

İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi telefon numarası merak ediliyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası elektrik kesintileri duyuruları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamayla belli oldu. İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. İşte 28 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama...

Son dakika: İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi duyuruları 28 Nisan Perşembe günü araştırılıyor. İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Sorusu İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklanan duyurular ile yanıt buldu. İstanbullular İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintisinin saat kaçta geleceğini merak ediyor. İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi telefon numarası ve internet sorgulama sayfası...

AYEDAŞ VE BEDAŞ TELEFON NUMARASI

İstanbul genelinde meydana gelen planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden öğrenebilirsiniz.

28 NİSAN 2022 AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

28 NİSAN 2022 BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'nda 12 terörist öldürüldü
GÜNDEM Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'nda 12 terörist ...
Adaylar dikkat! KPSS başvuru tarihleri yaklaşıyor... 2022 KPSS ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı?
GÜNDEM KPSS başvuru tarihleri belli oldu!
Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2022: En güzel, anlamlı, dualı, kısa ve öz resimli Ramazan Bayramı kutlama mesajları ile Bayram mesajı gönderin
GÜNDEM En güzel resimli Ramazan Bayramı mesajları
İl il bayram namazı saatleri 2022: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri açıklandı
GÜNDEM Bayram namazı saatleri
Osman Kavala kimdir ve ne yaptı? Gezi davasında ceza alan Osman Kavala kimdir, ne iş yapar ve neden tutuklandı?
GÜNDEM Osman Kavala kimdir?
Gaziyi, 'Kim olursa olsun' diyerek dövüp, hastanelik ettiler
GÜNDEM Gaziyi öldüresiye dövdüler!
Son dakika: İBB'de terör örgütü görüldü! - Güncel haberler
GÜNDEM İBB'de terör örgütü PKK operasyonu!
Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi gün? Ramazan bayramına kaç gün kaldı?
GÜNDEM Ramazan Bayramı ne zaman?
BAŞLADI! Bekçi başvuruları 2022 alınıyor! pa.edu.tr : Bekçi başvuru tarihi...
GÜNDEM Bekçi adayları müjde! Süreç başladı
Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? Kurban Bayramı kaç gün?
GÜNDEM Kurban Bayramı ne zaman 2022?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.