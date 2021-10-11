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Haberler Gündem Son dakika: İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler neler? 11 Ekim elektrik kesintisi sorgula AYEDAŞ-BEDAŞ
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Son dakika: İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler neler? 11 Ekim elektrik kesintisi sorgula AYEDAŞ-BEDAŞ!

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar tarafından açıklanan elektrik kesintilerini araştırıyor. AYEDAŞ-BEDAŞ 11 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeleri açıkladı. İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler neler? AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgula 11 Ekim

Son dakika: İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler neler? 11 Ekim elektrik kesintisi sorgula AYEDAŞ-BEDAŞ

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... İstanbul'da 11 Ekim elektrik kesintisi olan ilçeler ne? BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 11 EKİM

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

11 EKİM AYEDAŞ ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 11 EKİM

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

10 EKİM 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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