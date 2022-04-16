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Haberler Gündem 3. Sayfa İKİYE BÖLÜNDÜ! Son dakika: İstanbul'da korkunç kaza! Üst geçit ayağına çarpan otomobil parçalandı! - En Son Haberler
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İstanbul'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü!

Son dakika haberine göre İstanbul Kadıköy D-100 Karayolu´nda üst geçidin ayağına çarpan otomobil ikiye bölündü. Parçalanan otomobil içerisinden fırlayan sürücü ağır yaralandı

İKİYE BÖLÜNDÜ! Son dakika: İstanbul'da korkunç kaza! Üst geçit ayağına çarpan otomobil parçalandı! - En Son Haberler
DHA

Son dakika haberler... İstanbul'da kaza saat 06.30 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy Bostancı Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi.

ÜST GEÇİDİN AYAĞINA ÇARPIP İKİYE AYRILDI

DHA'da yer alan habere göre F.A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak reklam panosuna çarptı. Reklam panosunu parçalayan otomobil, üst geçidin ayağına çarparak ikiye ayrıldı.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN FIRLAYIP YOLA DÜŞTÜ

Otomobilin bir parçası yan yola savrulurken diğer parçası ise D-100 Karayolu´nun sağ şeridinde kaldı. F.A. araçtan fırlayarak yola düştü.

YARALI SÜRÜCÜ POLİS ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı sürücünün Çevik Kuvvet polisi olarak görev yalan F.A. olduğunu tespit etti. F.A.´nın silahı ve kişisel eşyaları polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

HASTANEYE KALDIRILIP TEDAVİYE ALINDI

Sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobilden sızan akaryakıt ve yağ için yol bakım ekipleri tarafından kumlama çalışması yapıldı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti trafiğe kapanırken, ters istikamette de trafik yoğunluğu oluştu. Yaralı polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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