Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: İstanbul'da hasta yakını, doktorun parmağını kırdı!
ABONE OL

İstanbul'da doktorun parmağını kırdığı iddia edilen hasta yakını tutuklandı

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor. İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda Çağla Arukan adlı doktorun parmağını kırdığı iddia edilen hasta yakını tutuklandı

Son dakika haberi: İstanbul'da hasta yakını, doktorun parmağını kırdı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Gaziosmanpaşa'da bir doktorun parmağının kırılmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını tutuklandı.

Çocuğunu tedavi için götürdüğü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor Çağla Arukan'ın parmağını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

DOKTOR, DARP RAPORU ALDI

Adliyeye götürülen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çocuğuyla dün akşam Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden A.K, kendisini yanlış yönlendirdiğini öne sürdüğü doktor Çağla Arukan'ın elindeki evrakı şiddetle almak istemiş, bu sırada Arukan'ın sağ el ikinci parmağı kırılmıştı.

Olayın ardından Arukan darp raporu alırken, A.K. gözaltına alınmıştı.

Fotoğraf: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: Taşla öldürüp su kuyusuna atmışlardı! Komşu vahşetinde ceza belli oldu! - Güncel haberler
GÜNDEM Taşla öldürüp su kuyusuna atmışlardı! Komşu ...
MEB duyurdu: Sömestr tatili kaç gün? 2023 yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman bitiyor?
GÜNDEM Sömestr tatili ne zaman bitecek?
Konya'daki köpek katillerinin cezası belli oldu!
GÜNDEM Konya'daki köpek katillerinin cezası belli oldu!
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? 2023 Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav takvimi ile AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?
GÜNDEM AÖF final sınavları için geri sayım!
Taşerona kadro 2023 son dakika gelişmeleri: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve başvuru şartları nelerdir, son durum ne?
GÜNDEM 90 bin taşeronu ilgilendiriyor! İşte son durum
7 gün sonunda bulunan engelli çoban, 2 ekmek ve palamutla hayata tutunmuş
GÜNDEM 7 gün sonra bulundu! 2 ekmek ve palamutla hayata ...
BORÇ YAPILANDIRMASI 2023 | Borç yapılandırması nedir, ne anlama geliyor? Borç yapılandırma paketi nedir?
GÜNDEM Borç yapılandırma nedir?
Son dakika haberleri: Eski sevgilisini öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi'nin tüyler ürperten ifadesi! - Haberler
GÜNDEM Eski sevgilisini öldüren şarkıcı Seçil'in tüyler ...
Mardin'de kan donduran olay! Son dakika: Soygun için cipi tarayıp 5 kişiyi başlarından vurdular - Güncel haberler
GÜNDEM İtiraflar geldi! Soygun için cipi tarayıp 5 kişiyi ...
Borçlar ve cezalara en kapsamlı yapılandırma geliyor! Hangi borçlara yapılandırma gelecek, vergi borçlarına af çıktı mı?
GÜNDEM Hangi borçlara yapılandırma gelecek?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.