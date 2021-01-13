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HaberlerGündemSON DAKİKA: 'İstanbul'da helikopter düştü' iddiasına ilişkin açıklama - HABERLER
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Son dakika... İstanbul Valiliği'nden 'İstanbul'da helikopter düştü' iddiasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, "İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine yapılan 'Beykoz ilçemizde bir helikopter düştüğü' yönündeki ihbar nedeniyle yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasında bulundu

SON DAKİKA: 'İstanbul'da helikopter düştü' iddiasına ilişkin açıklama - HABERLER
'İstanbul'da helikopter düştü' iddiasına ilişkin açıklama
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DHA

Son dakika... Beykoz'da ormanlık alanda helikopter düştüğü ihbarı üzerine bölgede arama çalışması yürütüldü. Alınan bilgilere göre, Beykoz Kanuni Kent Ormanı'nda bir helikopterin düştüğü yönünde ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

HAVADAN VE KARADAN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İhbarın yapıldığı alana sevk edilen ekip, kent ormanı içerisindeki Elmalı Barajı çevresi ve ormanlık alanda havadan ve karadan arama çalışması sürdürdü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği ise, "İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine yapılan 'Beykoz ilçemizde bir helikopter düştüğü' yönündeki ihbar nedeniyle yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasında bulundu.

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