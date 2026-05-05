        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da iki arkadaş büfede yemeğin ardından hesap ödemeden kaçtılar, ayranını da yanında götürdü

        İstanbul'da iki arkadaş büfede yemeğin ardından hesap ödemeden kaçtılar, ayranını da yanında götürdü

        İstanbul'da büfeye gelen 2 kişi yemek yedikten sonra "cüzdan araçta kaldı" diyerek hesap ödemeden kaçtı. Şüphelilerden biri yarım kalan ayranı da alarak yaklaşık 900 liralık hesabı ödemedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 15:33
        Hesaptan elinde ayran ile kaçtı
        Başakşehir'de sanayide büfeye gelen 2 kişi sipariş verip yemek yedikten sonra cüzdanı araçta unuttuklarını söyleyerek hesap ödemeden mekandan ayrıldı. Şüphelilerden biri yemek yerken içip bitiremediği ayranı da yanında götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'daki habere göre olay; İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir büfede dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Büfeye gelen 2 kişi kanat siparişi verip yemeklerini yedikten sonra hesabı ödemeden gitti.

        CÜZDANI ALMAYA GİTTİ

        Hesabı ödeyecekleri sırada şüphelilerden biri cüzdanını araçta unuttuğunu söyleyerek almaya gitti.

        AYRANI ALIP KAÇTI

        Büfeden ayrılan şüphelinin ardından masada oturan arkadaşı da yarım kalan ayranı alıp 900 liralık hesabı ödemeden kaçtı.

        O ANLAR KAMERADA

        2 kişinin yemek yedikten sonra büfeden hesap ödemeden ayrıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        "'KARTIMIZ YANIMIZDA DEĞİL, ALIP GELELİM' DEDİLER"

        Çalışan Oğuz Kılıç, "Siparişlerini ben aldım. 2 porsiyon kanat istediler. İçecek olarak da 1 litre ayran dediler. Uyuruz araçta dediler. Bunlar kamyoncu dedim. Hesabı ödemek için kasaya geçtiler. 'Kartımız yanımızda değil. Araca gidip alıp gelelim' dediler. Oradan kaçmışlar. Daha önce de gelen müşteri bunlar. Bunlar yapılmaması gereken şeyler. Ben yakalamış olsaydım ağzını burnunu kırardım. Param yok diyenlere iş yeri sahibi yardımcı oluyor. Masada aşağı yukarı 900 liralık hesap vardı" diye konuştu.

