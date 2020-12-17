İHA

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Cebeci Mahallesi ve Cebeci Köyü Baraj Yolu üzerinde bulunan bir barakada kaçak içki üretimi yapıldığı yönünde ihbar aldı.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine harekete geçen ekipler, adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 35 adet fişek, 427 adet dolu alkol şişesi, çok sayıda boş şişe, 2 adet alkol ölçüm cihazı, çok sayıda çeşitli markaların bulunduğu bandrol, 14 adet 30 litrelik bidon içerisinde dolu etil alkol, 2 adet 200 litrelik etil alkol olmak üzere toplam 820 litre etil alkol ele geçirildi.

Adreste bulunan Murat Y., Pakistan uyruklu Vaci H. Metin T., ve Furkan Ü., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.