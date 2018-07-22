Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 55 ülkeden 2 bin 400 sporcunun katılımıyla bu sabah düzenlendi. Sporcuların Kanlıca sahilinden hep birlikte denize atlamasıyla oluşan muhteşem manzara ise havadan görüntülendi.

Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına 30 yıldır önemli katkı sunan ve "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için yerli ve yabancı toplam 2 bin 400 yüzücü katıldı.

İBB'nin desteği Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yarış için bu sabah saat 10:00'da verilen Kanlıca'dan start verildi.

Sporcuların ayan anda denize atladığı start anları ise havadan görüntülendi. Yüzücülerin denize atlamaları ve boğazın eşsiz manzarası havadan çekilen görüntülerle kendine hayran bıraktı.

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