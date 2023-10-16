Kuru yük gemisi Maltepe açıklarında karaya oturdu
İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlanan bir kuru yük gemisi Maltepe açıklarında karaya oturdu. Ekipler, boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi
Giriş: 16.10.2023 - 16:45 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:45
Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada Maltepe açıklarında karaya oturdu.
DHA'nın haberine göre Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 106.4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.
İlk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı belirlendi.
Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın