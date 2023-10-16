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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: İstanbul Maltepe'de kuru yük gemisi karaya oturdu!

        Kuru yük gemisi Maltepe açıklarında karaya oturdu

        İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlanan bir kuru yük gemisi Maltepe açıklarında karaya oturdu. Ekipler, boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:45 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:45
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        İstanbul'da kuru yük gemisi karaya oturdu!
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        Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada Maltepe açıklarında karaya oturdu.

        DHA'nın haberine göre Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 106.4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.

        İlk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı belirlendi.

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        #son dakika
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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