İstanbul'da metro seferlerinde aksama
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı seferleri iptal oldu. Seferlerin iptal olması nedeniyle istasyonlarda yoğunluk meydana geldi
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı seferleri iptal oldu.
Seferlerin iptal olması nedeniyle hem istasyonlarda hem de otobüs duraklarında yoğunluk meydana geldi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.