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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı seferleri iptal oldu | İstasyonlarda yoğunluk yaşandı - Güncel Gündem haberleri

        İstanbul'da metro seferlerinde aksama

        İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı seferleri iptal oldu. Seferlerin iptal olması nedeniyle istasyonlarda yoğunluk meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:09 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:20
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        İstanbul'da metro seferlerinde aksama
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        İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı seferleri iptal oldu.

        Seferlerin iptal olması nedeniyle hem istasyonlarda hem de otobüs duraklarında yoğunluk meydana geldi.

        Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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