İstanbul'da polise bıçaklı saldırı!

Son dakika... İstanbul Silivri'de polisi bıçakla yaralayan zanlı silahla vurularak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Silivri Kaymakamlığı çevresinde bekleyen polis memurlarına yaklaşan bir kişi, yanında taşıdığı bıçakla saldırdı.
SİLAHLA VURULARAK YAKALANDI
Fotoğraf: İHA
Polis memurlarından biri bıçakla bacağından yaralandı. Zanlı ise silahla vurularak yakalandı.
Fotoğraf: DHA
Yaralanan polis memuru ile şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
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