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Son dakika: Uyarılar art arda gelmişti! İstanbul'da etkili sağanak yağış

Son dakika... İstanbul genelinde şiddetli yağış etkili oluyor! Büyükşehir Belediyesi AKOM, tüm birim sorumlularını toplayarak beklenen sağanak geçişlerine karşı kriz yönetimi oluşturdu. Vatandaşlara trafiğe çıkmamaları, çıkmaları gerekli hallerde ise toplu taşıma araçlarını kullanmaları öneriliyor. Meteoroloji bir son dakika açıklaması daha yaptı. "Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde sel riski bulunmaktadır" denildi. Gelen uyarıların ardından sağanak yağış başladı

13.09.2018 - 13:34 | Güncelleme: AA

İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Birçok ilçede kuvvetli sağanak yağış görülüyor. Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak sürüyor. Şiddetli yağış, Avrupa Yakası'nda da etkili oluyor.

Yağış nedeniyle bazı binaların bodrum katlarını su bastı. İtfaiye ekipleri bu binalardan su tahliyesi yaptı. Belediye görevlilerinin ihbarları değerlendirerek tahliye çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

AA'nın haberine göre; yollarda oluşan su birikintileri ise sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yolda kalan araçlar belediye çalışanlarının müdahalesiyle kurtarıldı.

 

UYARILAR ART ARDA GELMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte beklenen gök gürültülü sağanak geçişlerine karşı uyarıda bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, ​Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttıracağı ve cuma günü akşam saatlerine kadar çok kuvvetli, kuzey bölgelerinde ise şiddetli olacağı, metrekareye 60-90 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı.

İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, Zabıta, Atık Yönetimi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İBB Trafik Müdürlüğü, 153 İBB Yerinde Çözüm ekipleri, kritik noktalarda muhtemel göllenmelere karşı alarma geçti.

Ekipler ana arterlerde, yollarda kanal temizleme, mazgal açma çalışmalarını sürdürüyor. İlçe belediyeleri de konuya ilişkin bilgilendirildi.

SELE DİKKAT ÇAĞRISI

Meteoroloji İstanbul için bir flaş uyarı da daha bulundu. Yapılan uyarıda, "İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak yağışların gece saatlerinde etkisini arttırması beklendiğinden, özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde sel riski bulunmaktadır." denildi.

AKOM KRİZ YÖNETİMİ OLUŞTURULDU 

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 bin 865 personel, bin 670 araç ve iş makinesi, 385 motopomp, 269 jeneratör, 411 dalgıç pompa ile 24 saat esasına göre sağanağa karşı alarmda olacak.

AKOM, tüm birim sorumlularını toplayarak kriz yönetimi oluşturdu. Kamera takibi ve gelen ihbarlar doğrultunda ekipler sorunlu bölgelere sevk edilecek.

Vatandaşlar, muhtemel su baskınları ihbarı için 153 Beyaz Masa ve itfaiyeyi arayabilecek. Vatandaşlara, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, çıkmaları gerektiği durumlarda ise toplu taşıma araçlarını kullanmaları önerisinde bulunuluyor.

VALİLİK DE UYARDI

İstanbul Valiliği'nin twitter'dan yaptığı uyarı şöyle;

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce bildirilen tahminlere göre İlimiz genelinde özellikle akşam saatlerinden sonra çok kuvvetli yağış beklenmekte olup; tüm kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tedbirli ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 9 saat önce
    bayılırım solu havalara
  • Misafir 10 saat önce
    aksam oldu tık yok noldu AKOMM birakin bu isleriya
  • Misafir 9 saat önce
    Ne olsun istiyosun. Evin sular altinda mi kalsin?
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