İstanbul'da 3 günde 7'nci ölüm! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Esenyurt'ta dün 3'ü yabancı uyruklu 6 kişinin içtikleri sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Önceki gün de Esenyurt'ta Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov da sahte içkiden ölmüştü. Esenyurt'ta 3 gün içerisinde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.

POLİSLERİN DENETİMLER SÜRÜYOR

DHA'da yer alan habere göre öte yandan polis ekipleri de Esenyurt'taki içki denetimlerini sıklaştırdı.

1 Aralık ile 14 Aralık tarihleri arasında Esenyurt'ta işletme ve sahte içki imalatı yapıldığı tespit edilen yerlere yönelik denetimler yapıldı.

471 ŞİŞE, 500 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde, 5 tekel bayii, 3 ikamet ve 1 restoranda yapılan aramalarda, 471 şişe halinde 500 litre sahte alkol ve sahte alkol için kullanılan çok sayıda bandrol ve boş şişe ele geçirildi.

ÜÇ KENTTE 12 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Öte yandan Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev yapımı alkolden zehirlenip hastanede entübe edilen bir kişi daha yaşamını yitirdi. Bu gelişmeyle birlikte ilçede son 1 ayda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak tedavi altına alınan 10 kişiden hayatını kaybedenlerin sayısı da 4'e yükseldi.

Sivas’ın Zara ilçesinde kaçak olarak metil alkol ile üretilen rakıdan dolayı ölenlerin sayısı ise 4’e ulaşmıştı.

Böylelikle İstanbul, Antalya, Gaziantep ve Sivas'ta sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 19 oldu.