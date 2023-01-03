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İstanbul'da saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, terör saldırısı hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ'lı terörist yakalandı

Son dakika: İstanbul'da saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul’da terör örgütlerine yönelik çalışma yapan polis, sosyal medya hesaplarında DEAŞ’e bağlılık yemini yaparak Türkiye’de turistlerin ve halkın yoğun olduğu yerlerde eylem yapacağını belirten terörist için polis harekete geçti. ‘Yalnız kurt’ eylemi yapacağı iddia edilen Suriye uyruklu şüpheli Mahmut Al M., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü sosyal medyada DEAŞ propagandası yapan bir şüpheliyi belirledi. Belirlenen hesapta, Türkiye’de y eylem hazırlığı içinde olduğunu anlatan şüpheli, özellikle turistlerin ve halkın yoğun olduğu bölgelerde saldırı eylemi yapacağını belirtiyordu.

YALNIZ KURT SALDIRISI

Polis ekipleri, o şüpheliyi tespit etmek için çalışma yaptı. Şüphelinin Suriye uyruklu Mahmut Al M. olduğu tespit edildi. Polisin peşine düştüğü şüphelinin ülkemizde bulunan yerli ve yabancı turistlere ve turizm tesislerine yönelik, ‘Yalnız kurt’ saldırısı yani tek başına karar alma yöntemi adını verdikleri bu saldırıyı gerçekleştirme arayışı içinde olduğu belirlendi. Şüpheli 29 Aralık günü düzenlenen operasyonla yakalandı.

BIÇAKLI BALTALI SALDIRI

Şahsın adresinde yapılan aramada; terör örgütü DEAŞ’ın sözde flama, bayrakların ve bunların yapımında kullanılan şablon, boya ve kalıplar ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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