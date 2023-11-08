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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Başakşehir İstanbul'da sanayi sitesinde yangın meydana geldi! - Güncel haberler

        Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde yangın çıktı

        İstanbul Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Yoğun dumanın görüldüğü bölgede itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:42 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:47
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        İstanbul'da sanayi sitesinde yangın!
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        Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        AA'da yer alan habere göre İkitelli'deki Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı iş merkezinin en üst katındaki bir ayakkabı imalathanesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yoğun duman çevreye yayılırken haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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