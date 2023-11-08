Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde yangın çıktı
İstanbul Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Yoğun dumanın görüldüğü bölgede itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor
Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
AA'da yer alan habere göre İkitelli'deki Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı iş merkezinin en üst katındaki bir ayakkabı imalathanesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yoğun duman çevreye yayılırken haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.