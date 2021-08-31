İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 31 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 31 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

31 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Bebek Mah,Arnavutköy Mah Arıza Sebebi : 900 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Emirgan Sabancı Caddesi 900Mm İsale Hattında Bakım Onarım Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 31.08.2021 11:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.08.2021 13:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.08.2021 16:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Fenerbahçe Mah,Erenköy Mah,Caddebostan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.08.2021 15:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Rumeli Hisarı Mah,İstinye Mah,Baltalimanı Mah,Emirgan Mah Arıza Sebebi : 900 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Emirgan Sabancı Caddesi 900Mm İsale Hattında Bakım Onarım Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 31.08.2021 11:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 31 AĞUSTOS