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Son Dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Temmuz

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı 14 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası su kesintilerini açıkladı. İSKİ tarafından yayınlanan duyurulara göre İstanbul'da bugün 2 ilçede arıza, bakım ve onarım nedeniyle su kesintisi meydana gelecek. 14 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte Temmuz İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son Dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Temmuz

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 14 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 14 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

14 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Merkez Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 14.07.2021 08:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.07.2021 09:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 14 TEMMUZ

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