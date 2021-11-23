İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 23 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 23 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

23 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah,Hacımaşlı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 23.11.2021 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Zuhuratbaba Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Karabal Deresi Dere Islahı Çalışması İşi Kapsamında 400 Mm Lik Df İsale Hattında Kesinti Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir Başlama Tarihi : 23.11.2021 08:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.11.2021 08:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.