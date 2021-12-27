Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Son dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Aralık İSKİ su kesintileri

İstanbullular haftaya su kesintisi duyurularıyla başladı. 27 Aralık Pazartesi günü haftanın ilk mesai gününde İstanbul'da meydana gelecek arıza, kesinti ve bakım çalışmaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Aralık İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Aralık İSKİ su kesintileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış beklentisini açıkladı, vatandaşın gözleri su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintilerini her gün düzenli olarak paylaşıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbulluların gündeminde. 27 Aralık 2021 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 27 Aralık Pazartesi 2021 İSKİ su kesintisi

27 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah,Güzelce Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 26.12.2021 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer soruları yanıtladı
GÜNDEM TÜİK... Tartışmaların odağındaki kurum
Çarptığı yaya öldü, durmadan kaçtı
GÜNDEM Çarptığı yaya öldü, durmadan kaçtı
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Avrupa kapanıyor!
GÜNDEM Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?
KYK bursları ne zaman yatacak? GSB'den açıklama geldi mi?
GÜNDEM KYK bursları ne zaman yatacak?
Son dakika DEPREM: Amasya, Çorum, İzmir, Erzurum deprem fırtınası
GÜNDEM Türkiye deprem fırtınasına uyandı
Son dakika hava durumu: Yağmur, don, sis! Meteoroloji uyardı
GÜNDEM Meteoroloji'den önemli uyarı! 3 bölgede sağanak!
Kadın kuryeye maganda saldırısı!
GÜNDEM Kadın kuryeye maganda saldırısı!
Malatya'da polis memuru evinde ölü bulundu
GÜNDEM Polis memuru evinde ölü bulundu
Kadın öğretmen, kardeşinin bıçaklı saldırısında öldü
GÜNDEM Kadın öğretmen, kardeşinin bıçaklı saldırısında öldü
Esenyurt'ta parkta erkek cesedi bulundu
GÜNDEM Parkta cansız beden bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.