İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında sağanak yağış ve lodosun etkisiyle meydana gelecek su su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 30 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 30 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

30 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Ortaçeşme Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.11.2021 09:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Çeltik Mah,Kadıköy Mah,Gazitepe Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 29.11.2021 22:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 30 KASIM