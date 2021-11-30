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SON DAKİKA: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım İstanbul arıza ve su kesintisi duyuruları

İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış kentin pek çok ilçesinde su kesintilerinin merak edilmesine neden oldu. Kuvvetli yağışın etkisiyle meydana gelecek arıza ve bakım çalışmalarının neden olacağı su kesintileri İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 30 Kasım Salı günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası su kesintilerini duyurdu. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne, sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

SON DAKİKA: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım İstanbul arıza ve su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında sağanak yağış ve lodosun etkisiyle meydana gelecek su su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 30 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 30 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

30 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Ortaçeşme Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.11.2021 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çeltik Mah,Kadıköy Mah,Gazitepe Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 29.11.2021 22:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 30 KASIM

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