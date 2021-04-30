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Son Dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU! 30 Nisan su kesintisi olan ilçeler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasakları dün 19.00'da başladı. Bugünden itibaren 17 gün evde duracak olan İstanbullular, İstanbul su kesintisi duyurularını araştırıyor. 30 Nisan İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 30 Nisan İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

Son Dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU! 30 Nisan su kesintisi olan ilçeler

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 30 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 30 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

30 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Ataşehir Atatürk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.04.2021 10:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kücük Piyale Mah,Kaptanpaşa Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.04.2021 09:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.04.2021 10:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Odayeri Mah,Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,İhsaniye Mah,Çiftalan Mah,Pirinççi Mah,Ağaçlı Mah,Akpınar Mah,Göktürk Merkez Mah,Işıklar Mah,Göktürk
Arıza Sebebi:800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Hasdal Hastane İnşaat Alanında Toprak Kayması Sebebi İle İş Güvenliği Kapsamında Kağıthane-Havalimanı Hattına Çalışan Motor Durdurulmuştur.
Başlama Tarihi:30.04.2021 07:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Çırçır Mah,Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.04.2021 09:40
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.04.2021 10:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 30 NİSAN 2021

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