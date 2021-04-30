Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 30 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 30 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

30 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Ataşehir Atatürk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.04.2021 10:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kücük Piyale Mah,Kaptanpaşa Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.04.2021 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.04.2021 10:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Odayeri Mah,Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,İhsaniye Mah,Çiftalan Mah,Pirinççi Mah,Ağaçlı Mah,Akpınar Mah,Göktürk Merkez Mah,Işıklar Mah,Göktürk Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Hasdal Hastane İnşaat Alanında Toprak Kayması Sebebi İle İş Güvenliği Kapsamında Kağıthane-Havalimanı Hattına Çalışan Motor Durdurulmuştur. Başlama Tarihi : 30.04.2021 07:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah,Alibeyköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.04.2021 09:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.04.2021 10:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 30 NİSAN 2021