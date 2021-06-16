İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 16 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 16 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

16 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Dizdariye Mah,Fatih Mah,Pınartepe Mah,19 Mayıs Mah,Atatürk Mah,Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.06.2021 16:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Zühtüpaşa Mah,Fenerbahçe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.06.2021 09:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.06.2021 08:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah] Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.06.2021 09:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Küçükkılıçlı Mah,Kurfallı Mah,Küçüksinekli Mah,Sinekli Mah,Seymen Mah,Kadıköy Mah,Bekirli Mah,Akören Mah,Büyükkılıçlı Mah,Gazitepe Mah,Fenerköy Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı Açıklama : Danamandıra-Celaliye Mevcut 400 Mm İsale Hattın,Yeni Yapılan 700 Mm İsale Hattına Bağlantı Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir. Başlama Tarihi : 16.06.2021 10:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.06.2021 08:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 16 HAZİRAN