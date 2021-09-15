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Son Dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? (İSKİ)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Eylül Çarşamba günü meydana gelecek su kesintilerini duyurdu. İstanbullular, "İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler?" sorusunu araştırıyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 15 Eylül İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son Dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? (İSKİ)

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 15 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 15 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

15 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Ulus Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.09.2021 07:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 15 EYLÜL

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