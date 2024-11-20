İSTANBUL'DA HER AY DÜZENLİ OLARAK SU FİYATLARINA ZAM YAPILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin kasım ayı toplantılarının beşinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında başladı.

Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.

Teklifte, "Bu tablodaki su ve atık su birim fiyatları 2025 yılı Ocak ayı için geçerlidir. 2025 yılında su ve atık su birim fiyatları TÜİK tarafından aylık açıklanan 'Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)+Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) / 2' oranında her ay güncellenecektir. TÜİK tarafından aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Mecliste oylanan suya zam teklifi, AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.