İstanbulluların dikkatine: İstanbul'da suya zam yapıldı! Artık her ay düzenli zam yapılacak
İstanbul'da suyun birim fiyatına zam yapıldı. Bu son artışla İstanbul'da bir yıl içinde suya 3'üncü kez zam yapılmış oldu. Öte yandan, İBB Meclisinde, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) toplanıp, ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre bu fiyatların her ay düzenli olarak güncellenmesi kararlaştırıldı. Peki, İstanbul'da suya ne kadar zam yapıldı, su birim fiyatı ne kadar oldu? İşte, detaylar...
İstanbul'da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İstanbul'da suyun birim fiyatına zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı toplantısında görüşülen teklife göre; su fiyatları Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) toplanıp, ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre bu fiyatların her ay düzenli olarak güncellenmesi kararlaştırıldı. İşte, detaylar...
İSTANBUL'DA SUYA ZAM!
İstanbul'da suyun birim fiyatı 32,28'den 37,92 TL'ye yükseltildi. Böylece kentte suya yüzde 17,5 zamlanmış oldu.
İş yerlerinde ise 0-15 metreküp arası 1. kademede bir metreküpün 84,51 lira olan fiyatı yüzde 17,50 zamla 99,30 liraya, 16-50 metreküp olarak belirlenen 2. kademede fiyatın 89,49 liradan yüzde 17,49 zamla 105,15 liraya, 3. kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyatın 109,98 liradan yüzde 17,51 zamla 129,24 liraya, 4. kademede 101 ve üzeri metreküp tüketimde de fiyatın 114,99 liradan yüzde 17,50 zamla 135,12 liraya yükseltildi.
İSTANBUL'DA HER AY DÜZENLİ OLARAK SU FİYATLARINA ZAM YAPILACAK
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin kasım ayı toplantılarının beşinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında başladı.
Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.
Teklifte, "Bu tablodaki su ve atık su birim fiyatları 2025 yılı Ocak ayı için geçerlidir. 2025 yılında su ve atık su birim fiyatları TÜİK tarafından aylık açıklanan 'Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)+Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) / 2' oranında her ay güncellenecektir. TÜİK tarafından aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacaktır." ifadelerine yer verildi.
Mecliste oylanan suya zam teklifi, AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
SU AÇMA-KAPAMA BEDELİ 379 TL OLDU
Kurulda ayrıca "İSKİ 2025 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" teklifi görüşüldü.
Teklif kapsamında, su kapama-açma bedelinin 228 liradan yüzde 66,22 artışla 379 liraya, vidanjör hizmet bedelinin 863 liradan yüzde 7,64 artışla 929 liraya, yapı proje inceleme ücretinin 737 liradan yüzde 19,53 zamla 881 liraya, şebeke proje inceleme ve onay bedelinin 6 bin 930 liradan yüzde 19,75 artışla 8 bin 299 liraya, şebeke röleve projesi inceleme ve onay bedelinin 12 bin 628 liradan yüzde 34,36 artışla 16 bin 968 liraya yükseltilmesi talep edildi.
"Hizmet Bedeli Tarifeleri"ne zam teklifi de AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla onaylandı.
İZMİR'DE DE SUYA ZAM GELİYOR
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri kalem kalem açıklandı. Buna göre su tarifelerine yüzde 30 zam yapılacak.
İZSU 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri açıklandı. Açıklanan taslağa göre su tarifelerine yapılacak zam oranı yüzde 30 olacak. Zamlı tarifeninse 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Böylece; 0-4 metreküp suyun fiyatı 24,85'ten 32,31 TL'ye, 5-10 metreküp suyun fiyatı 48,04'ten 62,45 TL'ye, 11-20 metreküp suyun fiyatı 61,43'ten 79,86 TL'ye ve 21 metreküp üzeri suyun fiyatıysa 115,03'ten 149,54 TL'ye çıkmış olacak.
İZSU'nun haziran ayı olağanüstü genel kurul oturumunda da suya yüzde 45 zam yapılmıştı.