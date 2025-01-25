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        İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada yakalanan avukat Fırat Epözdemir'e tutuklama talebi

        Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 17:31 Güncelleme: 25.01.2025 - 17:31
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        Avukat Fırat Epözdemir'e tutuklama talebi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fırat Epözdemir'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

        İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Epözdemir, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

        Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Epözdemir'in örgütün alt yapılanması olan HDK içinde Bağcılar başkanı olarak bulunduğu, terör örgütü HDK ve PKK'nın talimatları doğrultusunda "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubuna üye olduğu belirtildi.

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        Şüpheli Epözdemir'in, Cizre'de terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu kaydedilen sevk yazısında, Epözdemir'in silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı, örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği ifade edildi.

        Sevk yazısında, Epözdemir'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçlara dair yasada öngörülen cezanın üst haddi dikkate alınarak, tutuklanması talep edildi.

        SORUŞTURMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, avukat Fırat Epözdemir'in, örgütün alt yapılanması olan HDK mensubu olduğuna ilişkin örgüt arşivinden ele geçirilen veriler bulunduğu tespit edilmişti. 2015'te "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüte ait bez parçasıyla fotoğrafı olduğu belirlenen Epözdemir hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        Yurt dışından geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Epözdemir'in evinde ve avukatlık ofisinde arama yapılmıştı.

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