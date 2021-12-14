İstanbul'da trafik felç oldu! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul’da mesai saatinin bitimi ve yağışlı havanın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi.

İHA'nın haberine göre, mesainin sona ermesiyle birlikte evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu.

Ana arterler ve ara sokaklar dahil birçok bölgede trafikteki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyelerine ulaştı. Öte yandan, toplu taşıma araçlarında ve duraklarında da yoğunluk yaşandığı görüldü.

Metrobüs durağına girmek isteyen vatandaşlar üst geçitte ve merdivenlerde yürümekte zorluk çekti.

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