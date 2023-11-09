Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da trafik felç oldu!

        İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

        Megakent İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik felç oldu. Yoğunluk yüzde 80'e kadar çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da gece başlayan yağmur nedeniyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar yükselirken toplu taşımada ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

        AA'da yer alan habere göre kentte gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur, ana yollarda trafikte aksamalara neden oldu.

        D-100 kara yolunda Cevizlibağ ile Çağlayan mevkilerinde her iki yönde trafikte yoğunluk meydana geldi.

        Sürücü ve yayalar, kara yolunun Fatih, Zeytinburnu ve Bahçelievler mevkilerinde aralıklarla etkili olan sağanaktan olumsuz etkilendi.

        Bazı vatandaşlar üst geçitlerin ve köprülerin altında yağmurun geçmesini beklerken bazı yolcular ise vakit kaybetmemek için şemsiyelerini açarak toplu taşıma araçlarına yürüdü.

        REKLAM

        Haliç Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişleri ile Haramidere katılım noktası ve Bakırköy istikametinde trafikte yoğunluk gözlendi.

        Avcılar'da D-100 kara yolu Ankara yönünde de trafik yavaş seyrediyor. TEM otoyolu Bahçeşehir gişeleri Ankara yönünde, Kağıthane, Hasdal, Nurtepe, Gaziosmanpaşa ile Levent katılımında araçlar güçlükle ilerledi.

        Toplu ulaşımda, özellikle aktarma noktalarında yoğunluk oluştu. Metrobüsün Altunizade ve Çağlayan gibi bazı durakları ile girişlerde yolcular sıra bekledi.

        Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu Kozyatağı bağlantı noktasından itibaren trafik yoğunlaştı.

        Ümraniye ve Çekmeköy'de trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi. Araçlar, D-100 kara yolunda Kadıköy'den Maltepe ve Kartal'a kadar güçlükle ilerledi.

        Maltepe'de, bariyerlere çarpıp refüjde asılı kalan tır nedeniyle Başıbüyük Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı. Araçlardan inmek zorunda kalan vatandaşlar, caddede yürümek zorunda kaldı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul trafik
        #son dakika
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü!
        19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü!
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        İşte dünyanın en yeni adası
        İşte dünyanın en yeni adası
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Turistleri hedef alan sahte polislere operasyon!
        Turistleri hedef alan sahte polislere operasyon!
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        "Hakem büyük hata yaptı"
        "Hakem büyük hata yaptı"