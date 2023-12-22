İstanbulda haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle yüzde 89a kadar yükseldi

Kentin Anadolu Yakasında D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor. TEM otoyolunda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile otoyolunda ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçişte trafik yoğunluğu Ünalandan başlıyor.

Diğer istikamette ise Çağlayandan başlayan trafik yoğunluğu köprüde normale dönerken Ataşehirde yeniden artıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde, Avrupa Yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu Ümraniye ayrımından başlıyor.

Avrupa Yakasında ise D-100 kara yolunda Büyükçekmece ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde trafik adeta durma noktasına geldi. Maslak ile Hasdal arasında araçlar güçlükle ilerliyor. D-100 kara yolu Haramidere kavşağı, Hadımköy ile TEM otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor.

TEM otoyolu ile Metris kavşağı arasında çift yönlü trafik yoğunluğu sürüyor. Basın Ekspres Caddesinde trafik her iki yönde ağır seyrediyor. Alibeyköy ile Eminönü, Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 kara yolunda Beylikdüzü ve Avcılar ile Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki yan yolda trafik güçlükle ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakasında yüzde 85, Anadolu Yakasında ise yüzde 90a kadar ulaştı. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağmurla beraber kent genelinde bu yoğunluk yüzde 89 olarak ölçüldü.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YOLCU YOĞUNLUĞU

Akşam mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışanar, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnunda yoğunluk gözlendi.

Turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar yağmurun da etkisiyle zor anlar yaşadı.

Yağmur dolayısıyla yollarda biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Yağmurdan korunmaya çalışan bazı vatandaşlar üst geçitlerin altlarına sığınmak zorunda kaldı.