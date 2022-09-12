Trafik yoğunluğu yüzde 58'e ulaştı!

Okulların açıldığı ilk gün Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul'da saat: 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.
İstanbul'un her iki yakasında da trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde de olabileceği belirtildi.
TOPLU ULAŞIM 14.00'E KADAR ÜCRETSİZ
İBB cuma günü açıkladığı önlemler kapsamında bugün toplu ulaşımın saat 14.00'e kadar ücretsiz olduğunu açıklamıştı.
YOĞUNLUK YAŞANAN NOKTALAR
Trafik yoğunluğu Avrupa yakasında Şişli, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Avcılar ile Anadolu yakasında Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir'de yaşandı.
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