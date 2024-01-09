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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da tramvay kamyonete çarptı! Bağcılar - Karaköy tramvay seferinde aksama

        Karaköy'de tramvay kamyonete çarptı: 1 yaralı

        İstanbul Karaköy'de tramvay hattına giren bir kamyonete tramvay çaptı. Kazada bir kişinin yaralandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:16
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        İstanbul'da tramvay kamyonete çarptı!
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        Karaköy'de Kabataş-Bağcılar tramvay hattına giren kamyonete tramvay çarptı.

        DHA'nın haberine göre kazada, bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken ekipler, tramvay yoluna giren kamyoneti kaldırmak için çalışma başlattı.

        Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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