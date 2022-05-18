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Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da yağmur trafiği!
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İstanbul'da beklenen yağış başladı: Trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı

Son dakika haberine göre Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Mega kentte trafik yoğunluğu ise akşam saatlerinde yüzde 89'a kadar çıktı

Son dakika: İstanbul'da yağmur trafiği!
İstanbul'da yağmur trafiği!
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İHA

Meteorolojinin uyarılarının ardından megakent İstanbul'da beklenen yağış bazı bölgelerde etkili olmaya başladı.

İHA'nın haberine göre yağış trafiği de etkiledi. Vatandaşlar mesai saatinin bitmesiyle birlikte yollara düştü.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.10 itibarıyla yoğunluk yüzde 89'a ulaştı.

VATANDAŞLAR DURAKLARA SIĞINDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının Küçükçekmece’de de fırtına ve yağış şeklinde etkisini artırdı

Akşam saatinde işten eve gitmeye çalışan vatandaşlar yağıştan kaçmak için duraklara ve binanın altındaki saçaklara sığındı. Bazı kişiler de çantasıyla yağıştan korunmaya çalıştı.

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