Son dakika: İstanbul'da etkili olan sağanak yağış trafiğe neden oldu!

Son dakika: İstanbul'da etkili olan sağanak yağış trafiğe neden oldu!

İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor Megakent İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafik bazı bölgelerde felç oldu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'nda saat 09.00'da trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü

Kentte, yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

AA'da yer alan habere göre Avrupa Yakası D-100 kara yolunda Avcılar, Bahçelievler, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik ağır ilerliyor. TEM Otoyolu Kağıthane mevkisinde de trafik yoğunluğu oluşurken, otoyolun bağlantı yollarında da araçlar ağır seyrediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası geçişlerinde de araçlar yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken, TEM Otoyolu'nda da Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkileri ile Çamlıca gişelerde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Öte yandan kentte bazı otobüs ve metrobüs duraklarında da işe giden vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'nda saat 09.00'da trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir