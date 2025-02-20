KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

İSTANBUL KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Perşembe günü(20.02.2025) sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise Pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: 20.02.2025 Perşembe günü beklenen kar yağışlarının, Doğu Karadeniz (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) ile Doğu Anadolu'nun doğusunda (Elazığ'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Batman'ın kuzeyi ile Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde) kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), yer yer yoğun kar yağışı (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi ve yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.