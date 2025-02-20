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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA! İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma İstanbul'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?

        Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma İstanbul'da okul var mı?

        Soğuk ve kar yağışlı hava başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde etkili oldu. Valilikler, olumsuz hava koşullarının yaşandığı illerde okulların tatil edildiğini duyurdu. Bu kapsamda konuya ilişkin son dakika açıklaması, İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Peki, "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma İstanbul'da okul var mı?" İşte 21 Şubat Cuma İstanbul'da okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 18:14 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:14
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        Türkiye geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde yolların kapanması ve don olaylarının görülmesi sebebiyle valiliklerden yapılan açıklama sonucu okullar tatil edildi. Bu bağlamda 21 Şubat Cuma günü okula gitmek durumunda olan öğrenciler, İstanbul'da okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Öğrenci ve velilerin beklediği açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Peki, "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma İstanbul'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? İşte detaylar...

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        YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        İstabul Valisi Davut Gül, İstanbul'da 21 Şubat günü yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

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        KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

        İSTANBUL KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Perşembe günü(20.02.2025) sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise Pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: 20.02.2025 Perşembe günü beklenen kar yağışlarının, Doğu Karadeniz (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) ile Doğu Anadolu'nun doğusunda (Elazığ'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Batman'ın kuzeyi ile Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde) kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), yer yer yoğun kar yağışı (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi ve yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

        Rüzgarın Marmara Bölgesi ve Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç, İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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