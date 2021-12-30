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İstanbul'da yılbaşı önlemleri kapsamında bazı yollar kapatılacak

İstanbul'da yeni yıl öncesi birçok ilçede önlemler kapsamında bazı yolların kapatılacağı açıklandı. Düzenlemeye göre, bazı yollara da ağır tonajlı araçların girişi yasaklanacak

Son dakika: İstanbul'da yılbaşında bazı yollar kapatılacak
İstanbul'da yılbaşında bazı yollar kapatılacak
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DHA

Yeni yıl öncesi İstanbul'da Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy'de trafikte bazı önlemler alınacak.

DHA'nın haberine göre, bu ilçelere 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00'e kadar; kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanacak.

İŞTE KAPATILACAK YOLLAR

Şişli'de 30 Aralık 2021 Perşembe günü 19.00-21.00 saatleri arası ve 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 01.00'e kadar, Kadıköy'de 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar, Beyoğlu'nda 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00'e kadar araç trafiğine geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatifleri ise şöyle;

Şişli'de kapanacak yollar; Mim Kemal Öke Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak, Bronz Sokak

Alternatif Yollar: Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi.

Kadıköy'de kapanacak yollar; Osmanağa Mahallesi; Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi

Caferağa Mahallesi; General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi, Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi, Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi, Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi, Badem Altı Sokak - Moda Caddesi Kesişimi, Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi, Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi, Badem Altı Sokak - Cemal Süreya Sokak Kesişimi, Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi, Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi, Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi, Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi

Caddebostan Mahallesi; Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergâha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri.

Alternatif Yollar: General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Abdulkadir Noyan Sokak

Beyoğlu'nda kapanacak yollar; İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacaktır.

Sıraselviler Caddesi'nden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar kapatılacaktır. Asmalı Mescit Caddesi kapatılacaktır. Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi

Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacaktır. Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti kapatılacaktır. Ömer Hayyam Caddesi Ömer Hayyam köprü altından hamalbaşı caddesi kesişiminden itibaren kapatılacak, gelen akım Unkapanı istikametine yönlendirilecektir.

Alternatif Yollar: Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler; Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi'ni kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler; Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecektir.

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