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İstanbul'da yollar boş kaldı

İstanbul'da Ramazan Bayramı arifesinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Saat 09.20 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü

Son dakika: İstanbul'da yollar boş kaldı
DHA

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi arife günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına göre, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü.

İstanbullu'ların Ramazan Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı.

İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

Arife günü İBB'nin trafik haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası'nda Kartal D-100 Karayolu ,15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı olduğu görüldü.

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