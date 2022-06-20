İstanbul için sağanak yağış uyarısı! 0:00 / 0:00

DHA

Yapılan açıklamada, "AKOM´un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; bu gece yarısı itibarı ile 00.00'dan sonra ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

DHA'da yer alan habere göre açıklamaya söyle devam edildi: "Yağışların, yarın sabah saat 10.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM, İstanbulluları etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya, gerekli tedbirleri almaya çağırdı. İstanbul´da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek."

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*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir